Caputi: "Milan-Juventus è un esame per i rossoneri, si può perdere ma bisogna vedere come"

Massimo Caputi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della gara d San Siro tra Milan e Juventus: "Per il Milan è un esame, per chi vuole fare il salto di categoria. Con la Juventus si può perdere ma bisogna vedere come si perde. Mi aspetto una partita molto accorta dal Milan, deve giocare da provinciale ma con le qualità della grande squadra, insinuandosi nei difetti della Juventus con una partita di grande attenzione".