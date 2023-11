Caravello: "Da sostenitore degli italiani dico che avendo un Colombo in casa al Milan ci avrei pensato..."

Danilo Caravello, agente e intermediario di mercato è intervenuto durante il TMW News.

Sul mercato rossonero a gennaio ha detto: "Dovrà molto probabilmente intervenire in difesa. C'è anche chi dice che in assenza del miglior Giroud e del miglior Leao servirebbe anche qualcosa in avanti. Da sostenitore degli italiani dico che avendo un Colombo in casa ci avrei pensato, anche vista la buona stagione che aveva fatto a Lecce".