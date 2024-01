Caravello: "Ecco cosa mi aspetto in questi ultimi dieci giorni di mercato"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Danilo Caravello ha spiegato anche cosa si aspetta negli ultimi dieci di mercato dalle big della Serie A. Ecco le sue parole:

Dieci giorni di mercato: cosa si aspetta?

“In questi ultimi dieci giorni di mercato, mi aspetto ancora un paio di colpi dal Napoli, come peraltro già ufficialmente preannunciato dallo stesso Presidente De Laurentiis, mentre dalle altre squadre importanti e quindi Inter, Milan, Juventus, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina non mi aspetto grandi cose, se non qualche piccolo aggiustamento e qualche operazione in prospettiva, in vista dell’estate”.

Di seguito date e orari di chiusura delle trattative nei top 5 campionati europei:

BUNDESLIGA: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 18.00

SERIE A: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 20.00

PREMIER LEAGUE: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 23.59.59

LIGUE 1: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 23.00

LA LIGA: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 23.59.59