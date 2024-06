Caravello: "Fonseca può far bene. Italia? Avere club con 10 stranieri in campo non ha senso"

vedi letture

“C’è poco da dire: la Nazionale è lo specchio del nostro calcio, se non cambia qualcosa avremo dei problemi anche in futuro”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Come risolvere la situazione?

“Abbiamo vinto un Europeo in maniera incredibile, dopo il 2006 siamo usciti dai Mondiali e ne abbiamo saltati due. I giovani vanno forte sotto ma quando arriva il momento di fare il salto non gli si dà spazio”.

Cosa bisogna fare nel concreto?

“Bisogna liberalizzare il mercato”.

In che maniera?

“Non mettere il limite degli extracomunitari e poi avere dieci stranieri in campo non ha senso. Bisogna imporre almeno quattro cinque italiani in campo”.

Come sarà il mercato?

“La Serie A ha appena iniziato. Il Napoli mi aspetto che faccia la squadra per Conte, l’Inter dovrà ricostruire e sono curioso di vedere la Juve”.

E il Milan?

“Fonseca è un allenatore che propone calcio. Può fare bene”.