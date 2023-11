Cardinale a Milano tra domani e martedì: sarà a San Siro per la Champions

Come da programma, nelle prossime ore, verosimilmente tra domani e martedì, Gerry Cardinale si ripresenterà a Milano. L'occasione è la serata di gala in Champions League contro il Psg che rischia di diventare uno spartiacque cruciale nella stagione rossonera, che si gioca tutto per quanto riguarda il proprio cammino nell'Europa che conta quest'anno. Il manager americano potrebbe approfittarne anche per incontrare Ibrahimovic o comunque per cercare di convincerlo ad accettare la sua proposta di entrare in dirigenza.