Cardinale: "Abbiamo investito tanti soldi per lavorare nello sport, dobbiamo rimboccarci le maniche"

MilanNews.it

Gerry Cardile, nuovo proprietario del Milan, è intervenuto nel corso della Leaders Week organizzata a Londra soffermandosi sugli investimenti fatti da Redbird: "Penso che siamo stati chiari con Fenway Sports Group, stiamo continuando a guardare come ad una piattaforma per l'aggregazione di squadre blue chip. Abbiamo il baseball, il calcio europeo, l'hockey, la produzione di contenuti. Dovresti aspettarti che stiamo andando a prendere un duro colpo in NBA, vedremo se potremo mai arrivare lì con la NFL se le regole si evolvono. Ma per la maggior parte abbiamo investito un sacco di soldi per lavorare in varie parti della catena del valore nello sport e nei media sportivi. Non credo che si possa comprare abbastanza bene da stare seduti lì, parcheggiare i soldi e presumere che tutto andrà in alto. Penso che si debba rimboccare le maniche, integrare il personale operativo, investire in personale in collaborazione con il titolare dei diritti, e possedere di più. Quindi quello su cui mi concentrerò nel prossimo periodo di tempo sarà possedere di più".