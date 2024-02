Cardinale affamato: "Contento? Quando vinceremo la Champions. Nessuno vuole vincere più di me"

Gerry Cardinale è a Milano per fare le cose sul serio. Il proprietario rossonero è fresco di una nuova puntata in Italia, dove è stato per seguire a San Siro la sfida di Europa League tra Milan e Rennes. Il manager americano è stato intercettato ai microfoni del Corriere della Sera prima della sua immediata ripartenza e ha parlato con toni categorici del suo progetto con il Milan e della posizione di Stefano Pioli.

Le parole di Cardinale su quelli che sono i suoi obiettivi sportivi alla guida del Milan: "Contento? Lo sarò quando vinceremo la Champions. Ma Io dico: il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, stiamo a vedere. Dobbiamo migliorare in tante cose, con gli infortuni per esempio. Tutti, a partire da me, devono fare un lavoro migliore. Ma io non mi licenzierò, sarò qui per tanto tempo. Nessuno vuole vincere più di me. Rennes? Sono molto soddisfatto di quello che ho visto, partite così danno ai giocatori tanta fiducia, ci voleva. Malgrado i molti nuovi innesti il gruppo sta facendo progressi"