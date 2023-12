Cardinale affamato: "Il nostro obiettivo è vincere: essere i numero uno in Italia e in Europa"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha inviato, tramite il sito ufficiale del club rossonero, i suoi personali auguri di Natale e di buone feste a tutta la "grande famiglia rossonera". Nelle righe del suo messaggio, il manager americano ha ribadito la sua volontà che è quella di fare del Milan un progetto vincente, sul campo.

Le sue parole: "Tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere, essere i numeri uno, essere campioni d'Italia e campioni d'Europa. Non vi è in questo alcuna ambiguità e non è possibile accontentarsi di qualcosa di meno. Il nostro obiettivo non è di vincere ogni tanto, bensì di vincere costantemente e a lungo. Questo è ciò che i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro staff tecnico si aspettano dalla proprietà, e questo è ciò che daremo loro".