Cardinale: "Al Milan uno dei nostri giocatori più iconici e popolari è Pulisic, che viene spesso chiamato Capitan America e che da noi ha fatto un lavoro fenomenale"

vedi letture

Gerry Cardinale, numero 1 di Red Bird Capital e proprietario del Milan, ha avuto un colloquio presso la CBC con Jessica Gelman, CEO di Kraft Analytics Group, società leader nel settore dei dati e analytics nel mondo dello sport e in quello dell’intrattenimento con cui il club rossonero ha firmato una partnership ufficializzata nella giornata di ieri.

È stata occasione anche per sottolineare alcune differenze tra Europa e America:

"La maggior parte dei giocatori va verso il sistema europeo dove non c’è un tetto salariale, si gioca con regole diverse, c’è il mercato dei trasferimenti, ci sono le retrocessioni. È un ecosistema molto diverso. In Europa c’è stata una sorta di “corsa agli armamenti”, in particolare per i talenti e i giocatori. Ed è per questo che vediamo fondi sovrani, società e istituzioni investire nel calcio europeo. Arriverà anche negli Stati Uniti, ma c’è ancora molto da fare per attrarre, su una base più consistente, i giocatori nel loro periodo migliore. Al Milan, ironia della sorte, uno dei nostri giocatori più iconici e popolari è Christian Pulisic, che viene spesso chiamato Capitan America e che da noi ha fatto un lavoro fenomenale. Quindi, il discorso tocca entrambe le direzioni. Il fatto che Christian sia uscito dal sistema americano e che sia in grado di giocare al livello in cui ha giocato in Europa e ora con il Milan è una testimonianza di ciò che gli Stati Uniti stanno facendo. Ma ci sono altri modi".