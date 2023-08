Cardinale dopo Bologna: "Buona prima partita: si è visto il potenziale. La stagione è lunga"

Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina vengono riportate le parole che Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird, ha pronunciato dopo la vittoria dei rossoneri sul Bologna, gara che l'americano ha visto dal vivo sugli spalti. Il suo pensiero: "È stata una buona prima partita, per dare il via alla nuova stagione, in cui si è visto il potenziale della squadra per essere competitiva. La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui"