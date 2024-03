Cardinale e Ibra nella lista degli invitati al Gran Premio dell'Arabia Saudita

vedi letture

Cardinale, Milan e mondo arabo. Un trio di cui ultimamente si sta sentendo parlare molto spesso. Oggi la Gazzetta dello Sport lo tira nuovamente fuori ma per un'altra ragione. Secondo la rosea, infatti, il proprietario americano del Milan e Zlatan Ibrahimovic sono stati invitati al Gran Premio di Formula Uno che si disputerà domani in Arabia Saudita. Sono tante le personalità e i vip che figurano tra la lista degli invitati e tra questi, oltre a Cardinale e Zlatan, ci dovrebbe essere anche l'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini. Non è chiaro se i due vertici del Milan saranno presenti, anche perchè 24 ore dopo il Milan ospita l'Empoli.

La rosea, nel dare la notizia, ne ha approfittato per parlare anche dei legami di Cardinale con il mondo arabo. Il manager di RedBird, nel suo intervento al summit organizzato da Financial Times una settimana fa, ha confermato di star cercando investitori, collaboratori e partner in Medio Oriente, dove sta viaggiando moltissimo nell'ultimo periodo. Questo non vuol dire che vuole vendere il Milan ma che, anzi, vuole accrescerne l'appetibiltà del brand e il suo valore con nuove e fruttuose collaborazioni. Un procedimento che nell'alta finanza è usuale.