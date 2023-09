Cardinale e il primo anno al Milan: "Non ho ancora fatto nulla. Una delle mie mosse migliori è stato portare Furlani e Cocirio in rossonero"

Gerry Cardinale ha da poco festeggiato il suo primo anno alla guida del Milan e in merito a questo ha dichiarato a Sette, settimanale del Corriere della Sera: "Non ho ancora fatto nulla! Sono entrato in punta di piedi, ho mantenuto l'organizzazione ereditata. Del resto, ho grande rispetto di Paolo Scaroni, scelto da Elliott che ha fatto un grande lavoro e che ringrazio: è così coerente con il mondo da cui provengo e al tempo stesso cosi milanista e autorevole. Una delle mie mosse migliori è stato portare al Milan Giorgio Furlani (ad) e Stefano Cocirio (direttore finanziario) che hanno lasciato Elliott senza controversie.

Mi ha dato il tempo necessario per valutare cosa funzionava e cosa no. Questa è la prima stagione in cui metto mano al calciomercato, al progetto stadio e iniziamo ad applicare le nostre idee per valorizzare il brand".