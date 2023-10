Cardinale e l'investimento nel Milan: "Siamo qui a lungo termine per fare bene dentro e fuori dal campo"

Intervistato da ClassCNBC, Gerry Cardinale ha commentato così l'investimento nel Milan di RedBird: "Sta andando tutto bene finora, ma siamo qui solo da un anno. Ho fatto passare il primo anno senza fare molto, ho osservato, volevo assicurarmi di non arrivare in Italia e comportarmi da americano. Ci siamo presi un po' di tempo. Chi ci ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro e di portare il Milan al punto in cui si trova.

Questo mi ha permesso di fare quello che stiamo facendo ora. Finora i milanisti sono stati fantastici, tutti mi hanno accolto bene. Abbiamo cambiato tanto, a volte i cambiamenti spaventano, ma siamo qui a lungo termine per fare bene dentro e fuori dal campo".