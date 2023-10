Cardinale e le tempiste per il nuovo stadio a San Donato: "Sarà un progetto quinquennale"

Nell'intervista rilasciata a ClassCNBC, Gerry Cardinale ha parlato anche del nuovo stadio che il Milan vuole costruire a San Donato Milanese. Queste le sue parole: "Lo stadio è una cosa importante per il Milan e per i tifosi. Voglio dare ai tifosi la prossima scala del calcio europeo. Se lo faremo con successo avrà un grande impatto anche sull'Italia. San Donato sarà il luogo in cui lo faremo. Tempistiche? Sarà un progetto quinquennale".