Cardinale e The Rock lanciano la XFL. Obiettivo? "Raggiungere la MLS in cinque anni"

Fonte: calcioefinanza.it

Grazie all'intervento del fondo Redbird, guidato dal proprietario del Milan Gerry Cardinale, di Dwayne "The Rock" Johnson e dell'imprenditrice Dany Garcia, nel mese di febbraio il progetto XFL, torneo primaverile di football americano, è arrivato al terzo tentativo di vedere la luce. I tre imprenditori, nell'agosto 2020, hanno acquistato i diritti della Spring Football League per 15 milioni di dollari dopo che il primo tentativo di lancio era fallito a causa dell'inizio della pandemia.

Intervistato da Business Insider a dicembre, Gerry Cardinale ha dichiarato: "È affascinante per me, perché sul mercato c'è una domanda legittima di football primaverile, eppure nessuno è stato in grado di capirlo. La Major League Soccer ha impiegato 30 anni per raggiungere gli attuali livelli di valutazione. Dwayne, Dany e io pensiamo che possiamo farlo in cinque"

La previsione del fondatore di RedBird è si basa sul percorso fatto con l'attività di ospitalità interna della NFL, diventata un gigante capace di generare entrate da ben 600 milioni di dollari in quattro anni. La XFL, per offrire un prodotto sportivo di qualità, ha siglato una partnership esclusiva con la NFL Alumni Academy per trovare i migliori giocatori. Per quanto riguarda i diritti ha un accordo pluriennale con Disney ed ESPN, che comprende tutti e 40 gli incontri da mandare in onda ma anche uno spettacolo settimanale in studio e una docuserie sulla ripartenza della lega e sui singoli giocatori.