Cardinale: "Il mio è un progetto a lungo termine: voglio vincere, ma non una volta sola"

Il cambiamento nel management durante l'estate ha portato parecchie polemiche e critiche. Gerry Cardinale ha spiegato così la sua decisione ai microfoni di Sette, settimanale del Corriere della Sera: "In quel momento qualcuno aveva commentato: 'Ecco, Cardinale non vuole spendere nel Milan'. Ma credete che investa 1,2 miliardi per guadagnarci subito? È un progetto a lungo termine: voglio vincere, ma non una volta sola, tante, nel tempo.

Nel calcio voglio essere un Berlusconi 2.0, avere il suo stesso impatto in un contesto completamente cambiato. Ora, con il più alto fatturato nella storia del Milan e un bilancio che si chiuderà in attivo per la prima volta dal 2006, affrontiamo una nuova fase: vogliamo essere i n.1, ma non possiamo riuscirci senza cambiamenti".