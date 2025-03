Cardinale: "Liverpool da adottare come esempio, compromesso tra lato business e sportivo"

Invitato alla “19th annual MIT Sloan Sports Analytics Conference”, presentata da ESPN e 42 Analytics, il numero uno di RedBird Gerry Cardinale è intervenuto nel panel “Costruire imperi sportivi con un taglio imprenditoriale”. Il proprietario del Milan non ha ricevuto domande sul Club né fatto nessun riferimento ai rossoneri quando si è toccato il tema del calcio europeo. Queste le sue dichiarazioni:

In Europa i top team sono guidati da persone più avvezze al lato sportivo, negli Stati Uniti invece da persone più orientate verso il business. C’è una differenza importante su come vengono portati avanti i modelli di business

“C’è un ottimo esempio su come ci sia stata un’evoluzione anche in questo senso ed è il Liverpool. Il motivo per cui ho investito in Fenway Sports Group, ed è l’unica volta in cui non sono azionista di maggioranza ma di minoranza in un investimento legato allo sport, è perché ho davvero tanto rispetto per questa proprietà e dirigenza e quello che hanno fatto col Liverpool. La gente dovrebbe prendere nota sulla transizione che hanno affrontato, per non perdersi neanche uno step su come siano partiti da Klopp e come ora sono arrivati a Slot facendo funzionare le cose come hanno fatto loro. Sono riusciti a trovare un compromesso tra il lato sportivo, quello del business e quello della proprietà. Ed è proprio questo a cui si dovrebbe guardare e provare a replicare anche altrove”.