Cardinale: “Lo sport cattura in un arco di tempo che va dalle due alle quattro ore l'intero spirito umano”

Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, nonché proprietario del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a GQ Sports. Argomento: essere proprietari di un club sportivo di alto livello.

Dopo la partita, vinta dal Milan,Cardinale torna in hotel con il giornalista. Sulla via del ritorno il proprietario del Milan si lascia andare ad una considerazione: “Lo sport cattura in un arco di tempo che va dalle due alle quattro ore l'intero spirito umano”.

E chi può essere gestore responsabile e degno di conservare questo spirito, gli investitori di Wall Street come lui o gli Stati sovrani? Neanche Cardinale ha la risposta: “Se tutte le nostre squadre sportive finiscono per essere di proprietà di aziende che siano istituzioni finanziarie o governi, cosa succede? Il grande business. L'elemento umano. Come fanno queste cose a non distruggersi a vicenda?".