Cardinale: "Mi sono preso un anno per studiare, guardare e capire meglio questo nuovo mondo. Obiettivo è vincere in modo costante"

vedi letture

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato così del suo arrivo e momento nel mondo milanista, durante l'intervento presso Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: “Sono stati 18 mesi molto lunghi. Mi sono detto che se davvero avessi deciso di fare questo (prendere decisioni, ndr) in un grande club europeo non lo avrei fatto col fucile spianato, quindi mi sono preso un anno per studiare, guardare e capire meglio. Nei miei 30 anni di carriera ho avuto il privilegio di stare intorno ai migliori proprietari sportivi americani, negli ultimi 5 anni ho avuto il privilegio di stare a contatto con il Liverpool e diventare il proprietario del Tolosa… È stato un processo di apprendimento. Sapevo che al Milan sarebbe stato un qualcosa di più che un processo di apprendimento. Quello che abbiamo fatto negli ultimi 18 mesi è stato mettere i pezzi al posto giusto per dare forma alla nostra “Investment Thesis” (tesi di investimento: un'argomentazione ragionata a favore di una particolare strategia di investimento, supportata da ricerche e analisi. Ndr). Ci sono diversi progetti: intorno al Milan, intorno alla Serie A. Dobbiamo essere un “agente di cambiamento”.

Prosegue ancora Gerry Cardinale

Tutti vogliono un risultato diverso, tutti vogliono vincere. Il mondo è cambiato, il Milan è dove è ora, il team con più Champions League al mondo dopo il Real Madrid, grazie a Silvio Berlusconi. Il modo in cui è riuscito a farlo non è più una strada percorribile. E lo dico, umilmente, avendo fatto esperienza nella mia carriera dello sport insieme a Steinbrenner (principale proprietario e socio amministratore dei New York Yankees della Major League Baseball dal 1973 fino alla sua morte nel 2010, ndr). Steinbrenner è stato al baseball come Berlusconi è stato al calcio europeo. Non si può più vincere in questa maniera. Dobbiamo trovare modi per vincere più intelligenti. E da un punto di vista dell’investimento il focus è sul vincere in modo costante. I tifosi e la gente ovviamente sono molto coinvolti e la loro razionalità sparisce: siccome siamo umani tutti vogliamo vincere. Ma nessuno vuole vincere più di me. Sono enormemente allineato alla tifoseria in Italia, ma ho un lavoro da fare. E il mio obiettivo è di vincere in modo costante. E il valore di tutto il movimento continuerà a crescere solo se la competitività è sempre presente. Vogliamo vincere Serie A e Champions League ogni anno, ma il tutto perderebbe di valore. Il punto fermo dello sport è l’imprevedibilità dell’elemento umano. È un discorso più ampio, ma quello che sta succedendo nello sport ai giorni nostri è preoccupante”.