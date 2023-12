Cardinale: "Non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League"

Nell'esordio del suo messaggio di auguri di Natale, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato della stagione in corso che è quasi giunta alla sua metà. Prima ha fatto il punto della situazione: "Come ogni anno, la prima parte della nostra stagione sportiva ha avuto sino ad ora la sua giusta dose di aspetti positivi così come di sfide. Mentre entriamo nella pausa invernale, siamo ancora in lizza per la vetta della Serie A e, pur non avendo superato il turno in Champions League, ora il nostro obiettivo è di avanzare in Europa League".

Dall'altra parte Cardinale ha chiarito che questo non basta: "Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù. Da quando abbiamo assunto la proprietà di AC Milan più di un anno fa, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra l'immediatezza della vittoria e la creazione delle fondamenta che garantiranno il ritorno all'eredità di campioni che AC Milan ha ottenuto molto prima della nostra proprietà".