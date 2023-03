Cardinale: "Per anni non sono stato interessato al calcio europeo, poi 5-6 anni fa..."

“La mia “euforia” riguardante il calcio europeo è relativamente recente. Per anni non sono stato interessato. Il mio modello di business, parlando di sport, è sempre stato sugli affari intorno allo sport, creando partnership con i vari detentori di diritti e creando imprese con valore terminale intorno a questi diritti. È iniziato con gli Yankees, poi con i Dallas Cowboys, poi con l’NFL. Cinque o sei anni fa ci siamo chiesti: “Perché non pensiamo di integrarci verticalmente e di diventare noi stessi detentori di diritti?”. Farlo negli Stati Uniti è difficile a causa delle restrizioni per i fondi d’investimento a capitale istituzionale, mentre in Europa non ci sono. In Europa però c’è il calciomercato e la possibilità di retrocedere. Quando vedi che c’è un ecosistema che attrae Stati sovrani ed oligarchi devi chiederti cosa stai facendo.