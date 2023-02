Cardinale portafortuna del Milan: con lui a San Siro i rossoneri hanno sempre vinto

© foto di Getty Images

Tanta soddisfazione in casa Milan dopo la vittoria ottenuta negli ottavi di finale d'andata di Champions League contro il Tottenham. A San Siro era presente anche Gerry Cardinale, che per la terza volta in assoluto ad un match dei rossoneri. Il numero uno di RedBird ha sempre portato bene al Milan, dato che ha sempre vinto in sua presenza. I rossoneri infatti, oltre agli Spurs, hanno già battuto l'Inter e la Juventus in campionato con l'americano presente sugli spalti.