Cardinale premiato a Washington, anche il CEO Furlani presente all'evento

Nella serata statunitense di ieri, nella notte italiana tra il 14 ed il 15 ottobre, il numero uno di RedBird Gerry Cardinale ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza da Jimmy Pitaro, presidente di ESPN.

All'evento, che si è svolto a Washington, era presenta anche il CEO del Milan Giorgio Furlani, che si è intrattenuto cordialmente con alcuni tifosi dell'AC Milan Club New York City.

Furlani in on the fun as well! Thanks @ICAZZITUOl for repping ACMNYC at this prestigious event. ️ pic.twitter.com/biwDZh9a3j