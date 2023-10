Cardinale, premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza per "il suo senso degli investimenti"

vedi letture

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Gerry Cardinale ha ricevuto a Washington un importante riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione, fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italiano e che sostiene programmi educativi e formativi per i giovani. Cardinale ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza, da Jimmy Pitaro, presidente di Espn. "Il suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia esemplificano i valori che celebriamo nella comunità italoamericana", le motivazioni del premio. Cardinale è stato premiato alla presenza del presidente americano Joe Biden, della First Lady Jill Biden e del presidente della Formula Uno Stefano Domenicali.

Cardinale ha chiuso il suo discorso con "Forza Milan", proprio davanti a Joe Biden. "I miei ricordi più belli mentre crescevo erano i viaggi estivi che ogni anno facevamo in Italia. E in una di quelle estati del 1982, quando avevo 15 anni, mi ritrovai a festeggiare per le strade di Santa Maria Di Castellabate la vittoria dell'Italia ai Mondiali - ha detto Cardinale -. Ricordo gli eroi di quel campionato dell'Italia - Franco Baresi, Daniele Massaro, il compianto Paolo Rossi - e ho anche un vivido ricordo di un livello di festeggiamenti mai visto prima in America".