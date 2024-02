Cardinale: "Pronto a costruire da solo lo stadio, ma sono aperto a valutare anche altre opzioni. Senza escludere una collaborazione con l'Inter..."

Nell'intervista rilasciata a Calcio e Finanza, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha parlato ovviamente anche della questione stadio, con il club di via Aldo Rossi che è al lavoro per costruire il proprio impianto a San Donato Milanese, anche se nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per parlare della ristrutturazione di San Siro insieme all'Inter.

Su questo tema, Cardinale ha spiegato: "Sono totalmente pronto a costruire da solo lo stadio del Milan, ma sono aperto a valutare anche altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter".