Cardinale scende in pista: RedBird in trattativa con una scuderia di Formula 1

Secondo quanto riportato da Bloomberg.com, RedBird di Gerry Cardinale sarebbe in procinto di estendere il suo impero sportivo e di investire anche in Formula 1. Secondo l'indiscrezione il numero uno rossonero sarebbe in trattativa con Alpine, scuderia che fa capo al gruppo Renault: l'idea è quella di entrare in società come investitore di minoranza e contribuire a tutto l'aspetto legato ai media e agli sponsor. Secondo quanto viene riportato l'accordo potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima a un evento dell'Alpine UK.