Cardinale spiega: "Alla proprietà RedBird fa capo il 100% del Milan. La continuità con Elliott una virtù"

Dopo l'acquisto del Milan da parte di RedBird, che è stata stata finanziata da un vendor loan di Elliott per l'acquisizione, non sono mancati le critiche per la struttura dell'operazione. Intervistato da Sette, settimanale del Corriere della Sera, Gerry Cardinale ha spiegato: "Spazzatura. La realtà è che alla proprietà RedBird fa capo il 100% del Milan: ha messo 600 milioni di capitale e controlla il 100% di quel capitale.

Ho ritenuto che la continuità con Elliott fosse una virtù e perciò ho preferito un suo puro finanziamento, senza quote nel capitale, per 550 milioni a un tasso di interesse molto interessante, che pagherò in tre anni. Avrei potuto raccogliere un miliardo cash, avrei potuto coinvolgere banche terze, ho scelto di farlo con Elliott, perché ho un enorme rispetto per Paul e Gordon Singer. È stato un modo intelligente di comprare il Milan: certezza, rapidità, la possibilità di assicurarmi continuità per partire forte".