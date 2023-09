Cardinale: "Stadio a San Donato? Opportunità mancata per Milano. Quello a La Maura sarebbe stato l'impianto sportivo più verde al mondo"

In merito alla scelta del Milan di costruire il nuovo stadio a San Donato e non a Milano, Gerry Cardinale ha dichiarato a Sette, settimanale del Corriere della Sera: "Un'opportunità mancata per Milano, con nostro forte rammarico, perché ho maturato grande stima per il sindaco Sala. Sono deluso soprattutto perché ci sono state alcune minoranze pregiudizialmente contrarie, che hanno sbarrato la strada anche al progetto a La Maura. Sarebbe stato l'impianto sportivo più verde al mondo, con l'85% dedicato al verde e solo il 15% di area cementificata".