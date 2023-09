Cardinale su Berlusconi: "Grande rispetto, era un visionario. I rsultati parlano per lui, ha portato il Milan al top"

Queste le parole rilasciate a Sette, settimanale del Corriere della Sera, di Gerry Cardinale su Silvio Berlusconi:"Ho un enorme rispetto, era un grande visionario, i risultati parlano per lui. Berlusconi ha portato il Milan al top poi è stato difficile tenere il passo perché il mondo stava cambiando, con una forte evoluzione nella fruizione dei contenuti e nelle tecnologie.

Questa è una grande lezione, non si può mai riposare sugli allori. È la stessa che ho imparato in Goldman Sachs: ogni anno ci riunivamo per esaminare i risultati, eravamo sempre i primi, ma se voi ci aveste visti avreste pensato che fossimo ultimi in tutto perché analizzavamo ogni business valutando come avremmo potuto fare meglio".