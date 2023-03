Cardinale su Elliott: "Ho grande rispetto per i Singer, impressionato per quello che hanno fatto in quattro anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners e proprietario dell’AC Milan, è stato invitato a partecipare alla quinta edizione del “The Business of Football Summit” a Londra, importante evento organizzato dal Financial Times. Il numero uno rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul fondo Elliott: ""Ho grande rispetto per i Singer, non li conoscevo prima. Sono rimasto impressionato per quello che hanno fatto in quattro anni, anche perché non avevano esperienza nello sport. Sono uno dei fondi più strutturati nel mondo. Uno dei punti del business plan è la continuità con Elliott, RedBird ha il 100% delle quote. Per andare avanti e arrivare al prossimo step abbiamo preso due top manager che arrivano da Elliott ma che si sono offerti loro alzando la mano e parlo di Furlani, che sostituisce Ivan Gazidis che ha fatto grande lavoro, come AD e di Cocirio come CFO.