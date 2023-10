Cardinale sul Milan: "Dobbiamo tornare ai tempi in cui Berlusconi era proprietario e vogliamo farlo ora"

Gerry Cardinale, intervistato da ClassCNBC, ha rilasciato queste parole sugli investimenti americani in Italia: "E' possibile usare il nostro modello in Italia, ma dovrà essere italianizzato. Non si possono fare le cose all'americana in Italia. La squadra è una partnership con i tifosi, è un po' diverso rispetto all'America. Le cose fondamentali come le prestazioni in campo e quelle fuori dal campo sono un fenomeno globale e quindi le nostre migliori pratiche le porteremo in Italia. Quando abbiamo fatto questo investimento ho invitato la famiglia Steinbrenner e i New York Yankees come nostri partner: questo per garantire che le migliori pratiche arrivino da New York e dall'America in Italia. Tra la Premier e il resto dell'Europa c'è una grande disparità. Se guardiamo in Europa ci sono solo due proprietari istituzionali investitori, vale a dire RedBrid e il Qatar a Parigi.

In Inghilterra è molto diverso. Per questo per gli americani ci sono maggiori chance di investire in altri paesi come l'Italia rispetto all'Inghilterra. Ci sono tanti proprietari americani in Italia che merita di tornare ai vertici del calcio europeo. Il Milan ha il maggior numero di Champions League vinte dopo il Real Madrid. Dobbiamo tornare ai tempi in cui Berlusconi era proprietario e vogliamo farlo ora. Il mondo è cambiato e a me tocca trovare un nuovo modo per riportare in alto il Milan".