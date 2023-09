Cardinale sul Milan: "Per un anno ho tenuto l'organizzazione ereditata"

vedi letture

Gerry Cardinale inizia a fare sul serio: parole, di fatto, sue. Si potranno leggere integralmente domani su 7, speciale legato al Corriere della Sera. Il proprietario del Milan ha parlato dei suoi progetti e del suo modo di operare. Nelle anticipazioni riportate oggi proprio dal CorSera, si legge una frase che fa capire quanto il modo di lavorare del manager americano sia cambiato già a partire da questa stagione: "Per un anno ho tenuto l'organizzazione ereditata". Come sappiamo, in giugno, ci sono stati molti cambiamenti a livello societario con l'addio di Maldini e Massara.