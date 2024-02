Cardinale sul nuovo stadio: "Contento dei progressi. San Siro? Non credo a questo punto"

Gerry Cardinale è a Milano per fare le cose sul serio. Il proprietario rossonero è fresco di una nuova puntata in Italia, dove è stato per seguire a San Siro la sfida di Europa League tra Milan e Rennes. Il manager americano è stato intercettato ai microfoni del Corriere della Sera prima della sua immediata ripartenza e ha parlato con toni categorici del suo progetto con il Milan e della posizione di Stefano Pioli.

Le parole di Cardinale anche sul progetto del nuovo stadio e su San Siro: "Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti in 18 mesi, per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011, con 70.000 posti. Riconsiderare San Siro? Non credo a questo punto, ma ogni opzione merita attenzione". Anche una vena polemica sul modo di fare le cose in Italia e in Europa: "Sarebbe meglio stimolare dibattiti su come riportare la serie A a essere un campionato di riferimento, o sull’importanza per i club di stadi moderni".