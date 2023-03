Cardinale: "Vorrei vincere Scudetto e Champions ogni anno, ma dobbiamo portare una team mentality"

MilanNews.it

Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners e proprietario dell Milan, è stato invitato a partecipare alla quinta edizione del “The Business of Football Summit” a Londra. Cardinale nel corso dell'evento ha anche risposto ad una domanda relativa alla sua presenza a San Siro."Non si tratta di me. "Personalized ownership" non ha senso per me. Se ognuno fa il suo lavoro avremo successo: ma tutti devono fare il proprio lavoro.