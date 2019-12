Cardone: "L'anno scorso a Bergamo il Milan ha disputato una delle migliori partite stagionali"

Giuseppe Cardone, ex difensore rossonero, in vista della prossima sfida del Milan contro l'Atalanta ha ricordato la grande partita giocata da Piatek e compagni l'anno scorso a Bergamo. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "A Bergamo l'anno scorso il Milan ha disputato una delle sue miglior partite stagionali. Non era semplice mettere in difficoltà l'Atalanta. I giocatori erano allineati con le idee di Gattuso e la squadra dimostrò grande maturità".