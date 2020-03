Careca: "Mi voleva il Milan, poi rinnovai per quattro anni col Napoli"

Careca, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha rivelato di essere stato cercato dei rossoneri quando giocava per i partenopei: "Il Milan mi voleva, poi abbiamo fatto un patto insieme a Diego, abbiamo rinnovato per quattro anni col Napoli. Van Basten? Era quel periodo, è stato un fenomeno. Abbiamo giocato insieme a Napoli con una Nazionale All Stars. Era alto, aveva velocità, tecnicamente era perfetto".