Caressa a sorpresa: "Nel Milan vedrei bene Goglichidze dell'Empoli"

Intervenuto con un nuovo video sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato di Milan dicendo come secondo lui il club rossonero dovrebbe operare nell'oramai imminente calciomercato di riparazione:

"Il Milan non è per niente facile. Nel Milan venderei, lo so che è forte, ma nel Milan venderei Theo Hernandez a gennaio, perché mi sembra un giocatore che oramai abbia, con l'ambiente, sia in grande difficoltà. Quindi venderei Theo Hernandez per prendere un laterale al posto suo. Jimenez ha giocato bene, ma ne prenderei un altro. Un laterale sinistro, o anche un laterale destro, perché anche di lì manca qualcosa. Ragazzi, Emerson Royal...

Dai vendiamo Theo ed Emerson Royal e prendiamo Goglichidze dall'Empoli che mi sembra uno dei giocatori più interessanti che sono comparsi. Goglichidze e Jimenez sono i due nuovi laterali del Milan. Lo so, è una scelta forte, però..."