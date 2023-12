Caressa: "Ancora un po’ e il Milan deve segnare tre gol a partita per vincerne una"

vedi letture

Nella serata di Sky Calcio Club ieri sera Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno svolto una disamina sulla situazione del Milan, analizzandone problemi e possibilità dopo la partita persa per 3-2 contro l'Atalanta. Tra i temi analizzati la poca solidità difensiva, gli infortuni, la gestione di Pioli e le speranze di classifica in campionato e in Champions League. Ecco il pensiero di Fabio Caressa sui rossoneri:

"Ancora un po’ il Milan deve segnare tre gol a partita per vincerne una. Prende troppi gol. L’assenza dei difensori titolari lo giustifica? Mi auguro che possa continuare in Europa League, vincendo con il Newcastle, perché la possibilità di vincere almeno una coppa poi cambia la stagione".