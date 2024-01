Caressa: "Ciò che è successo a Mike Maignan è stato indecente, certa gente va presa e allontanata dagli stadi"

Fabio Caressa, intervenuto durante Sky Calcio Club, ha detto la sua sugli eventi del weekend, in particolare a quanto accaduto a Udine al portiere del Milan Mike Maignan: "Innanzitutto faccio i complimenti all'arbitro Maresca, è stato intelligente e sensibile in un momento complicato da gestire. Ciò che è successo a Mike Maignan è stato indecente, certa gente va presa e allontanata dagli stadi, non ci sono giustificazioni, se sei un razzista è perchè credi in qualcosa di sbagliato. Mio figlio sta crescendo in questa generazione e ho paura per lui, ci sono dei valori che si stanno perdendo, c'è poco rispetto, i social dovranno aiutare a diffondere messaggi sani e di umanità".

Continua a far discutere quanto accaduto ieri sera al Bluenergy Stadium di Udine al portiere rossonero Mike Maignan durante la partita tra Udinese e Milan, poi vinta con il punteggio di 2-3 dalla sua squadra. Questa la presa di posizione ufficiale da parte della società ospitante, l'Udinese, in merito allo spiacevole episodio:

Recita così la nota dei friulani: "Udinese Calcio è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto di razzismo e violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al giocatore del Milan Mike Maignan alla luce del deplorevole episodio avvenuto sabato nel nostro stadio. L'Udinese collaborerà con tutte le autorità inquirenti per garantire l'immediato chiarimento dell'accaduto, con l'obiettivo di adottare ogni misura necessaria per punire i responsabili. Come Club, continueremo a lavorare diligentemente, come abbiamo sempre fatto, per promuovere la diversità e l’integrazione di tutte le etnie, culture e lingue tra i nostri giocatori, lo staff, la città ed una tifoseria che ha sempre dimostrato correttezza".