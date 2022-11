Caressa: "Con la vittoria contro lo Spezia il Milan rimane attaccato al Napoli, ma per modo di dire: sei punti non sono pochi"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Fabio Caressa ha commentato così la vittoria del Milan di ieri sera contro lo Spezia: “Sicuramente ci sono cose positive, come il fatto che la squadra non molla e vince le partite. Però ci sono delle cose che un po’ si vedono… Qualche giocatore è un po’ calato di rendimento, e con il Mondiale vicino è una cosa abbastanza consueta devo dire. È una stagione pesantemente condizionata da questo Mondiale, molti giocatori non è che hanno veri e propri problemi muscolari, è che non rischiano. Le cose negative sono che la squadra è un po’ meno fluida rispetto a prima e ha un po’ meno facilità nella creazione, soprattutto se trova squadre un po’ più chiuse. Ma il fatto di rimanere attaccati al Napoli è un elemento importante. Ma attaccati per modo di dire, sei punti non sono pochi”.