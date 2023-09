Caressa difende Pioli: "D'accordo che nessuno deve chiedere scusa"

Fabio Caressa, nel corso del Club di Sky Sport 24, è tornato sulla polemica della mancate scuse di Stefano Pioli ai tifosi dopo il derby perso per 5-1.

Il noto telecronista prende le difese del tecnico rossonero: "Sono d’accordo che nessuno deve chiedere scusa, perché quando un giocatore professionista si impegna e dà il massimo non deve chiedere scusa a nessuno: noi odiamo tutte quelle scene sotto le curve che ogni tanto si vedono… Però è anche vero che magari una frase in più magari al tifoso che ha perso il quinto derby consecutivo, il quinto derby in un anno solare… Però quella domanda non va mai fatta: in quel caso lui è il leader, se dice sì allora sembra che dia addosso alla squadra e quindi non può che rispondere in quel modo anche un po’ piccato perché deve difendere il gruppo"