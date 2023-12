Caressa è sicuro: "Pioli ha la squadra in mano, il Milan riesce sempre a reagire alle difficoltà"

Il Milan torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro l'Atalanta e lo fa segnando tre gol contro il Monza di Mister Palladino. Per i rossoneri, una buona prova con una concretezza mirata soprattutto nel primo tempo grazie alle reti di Reijnders e Simic, primo gol in assoluto in Serie A per il giovane serbo. Nella ripresa il gol e l'infortunio di Okafor proiettano il Milan ancora al terzo posto in solitaria, puntando sempre ad accorciare su Juventus e Inter.

Le parole di Fabio Caressa nel post partita della gara di San Siro sono elogi e complimenti a Stefano Pioli: "Il Milan sembra da anni sull'orlo del precipizio e invece è capace sempre di reagire, l'ha fatto contro il Newcastle e ieri contro il Monza. Pioli ha la squadra in mano, altrimenti queste risposte sul campo non ce le avrebbe".