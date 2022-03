Caressa: "Florenzi ragazzo serio, Kalulu cresciuto tantissimo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel suo consueto video settimanale per la TOP 11 dell’ultima giornata di Serie A, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato così di due giocatori rossoneri: “Alessandro Florenzi, grandissima serietà. Da quando è andato via dalla Roma ha giocato, non ha giocato, ogni tanto ha fatto panchina, è andato all’estero, è tornato… Però quando viene chiamato in causa c’è sempre, sbaglia poco tecnicamente, gli può capitare ma non è consuetudine, calcia. È un giocatore serio, che gioca maniera seria. Poi c’è Kalulu, altro giocatore che è cresciuto tantissimo e non è la prima volta che è nella nostra top 11. Ha anche segnato, ma non lo metto tanto per il gol ma perché ha delle caratteristiche, Pioli è stato bravissimo a spostarlo e metterlo centrale, che altri giocatori del Milan non avevano: la velocità. La velocità di Kalulu permette molte più cose al Milan, perché avere un giocatore che recupera dà la possibilità