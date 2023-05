Caressa: "Il Milan con Leao e quello senza sono due squadre diverse"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così dell'euroderby di ritorno: "Innanzitutto il Milan con Leao e senza Leao sono due squadre diverse, questo è chiarissimo. Anche Theo gioca in una maniera diversa se ha Leao che si muove in un certo modo o ha l’uomo che gli rimane in banda. Leao taglia dentro, Theo ha la possibilità di prendere la fascia… Questo è un anno che viene dopo una grande vittoria e quindi qualcosa lasci. L’Inter arriva al massimo della condizione in questo momento perché ha giocatori che si gestiscono perché sanno come vanno queste stagioni europee".