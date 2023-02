Caressa: "Il Milan è in ripresa in difesa. Con il Tottenham si poteva fare qualche gol in più..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fabio Caressa, intervenuto negli studi di Sky Sport 24 domenica pomeriggio, ha parlato così del momento del Milan: "I numeri dicono che il Milan è nettamente in ripresa dal punto di vista difensivo. Tutto dipendeva dal fatto che Pioli non vedeva i giocatori fare quel metro in più per aiutare il compagno. E’ un fattore psicologico: quando hai vinto uno scudetto come quello dell’anno scorso un minimo cali di attenzione ci stanno. I numeri che ho a disposizione dicono che questo nuovo atteggiamento, meno produttivo dal punto di vista offensivo, Pioli ha messo a posto almeno dietro: ora può fare bene. Con il Tottenham ha perso un’occasione di vincere con qualche gol di scarto in più: io avrei preferito un 2-0, ci stava per quello che aveva fatto il Milan".