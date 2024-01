Caressa: "Il Milan è in uno strano limbo, quando deve fare il gradino per arrivare al successo non lo fa mai"

vedi letture

Il Milan pareggia col Bologna e sciupa l'ennesima vittoria, venendo recuperato ancora da situazione di vantaggio. Un'occasione persa per i rossoneri, che non mettono pressione alle prime della classe in una fase cruciale del campionato. Ne parla Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni:

"Era una grossa occasione per il Milan per rientrare nella corsa scudetto, con il passo falso della Juventus e l’Inter chiamata ad una partita difficile stasera, e poi con lo scontro diretto la prossima settimana il Milan avrebbe addirittura potuto riaprire le sue speranze di raggiungere le prime in classifica. Ti capitano due rigori e due rigori non li puoi sbagliare: è una cosa che un po’ rimane nel Milan, che rimane in questo strano limbo. Quando sembra che stia per sprofondare si tira su, ma quando deve fare il gradino sopra, che è il gradino per arrivare al successo allora non lo fa mai”.