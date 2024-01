Caressa: "Il Milan mi sembra sempre una squadra che è sul punto di fare un salto di qualità importante"

Fabio Caressa, ospite su Sky Sport 24, commenta così il momento del Milan, che sabato sera ad Udine ha trovato la quarta vittoria consecutiva in Serie A e ha consolidato il terzo posto.

Queste le sue dichiarazioni: “La partita di Udine è un po’ la storia del Milan. Quando il Milan in questi anni si è trovato ad un passo dal baratro si è sempre tirato fuori, anche agilmente in certi casi, come ha fatto ieri nel finale contro l’Udinese. È una squadra che evidentemente queste caratteristiche, ovvero di reagire nelle difficoltà. Mica è una cosa da poco. Secondo me gliela trasmette Pioli, che trasmette anche tranquillità. Credo che sia un suo punto di forza. E tranquillità non lo dico in senso negativo, è importante essere tranquilli nei momenti negativi, non perdere la testa. Questo secondo me Stefano (Pioli, ndr) ce l’ha molto. E questo ha permesso al Milan di tenersi in linea di galleggiamento per il terzo posto, però attenzione. Questa mi sembra sempre una squadra che è sul punto di fare un salto di qualità importante. La distanza da Inter e Juventus è tanta, però non si sa mai se per esempio Leao miracolosamente si rimette a giocare. Anche ieri ha fatto due tre strappi ma è la continuità nei novanta minuti che non riesce a trovare da inizio stagione”.