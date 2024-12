Caressa: "La visione Calvinista e la nostra, Cattolica, sono due mondi quasi che non si toccano. Il denaro per gli americani è etica, per noi l’etica esclude quasi il denaro”

Oggi alle 00:51 News di di @ManuRDV