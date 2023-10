Caressa: "Lo schema del Milan con la palla a rimorchio lo usa spesso il City"

Fabio Caressa, nel corso del Club di Sky Sport, ha parlato del modo con cui sono arrivati i gol contro la Lazio: discesa sulla sinistra e palla a rimorchio in area. Questo il suo discorso tattico, con un paragone importante: "Lo schema del Milan, con Leao che va sulla sinistra e crossa a rimorchio, ricorda lo schema di penetrazione e palla dietro che spesso usa Guardiola al City. Da sinistra ma anche da destra. Tra tutti gli allenatori in Serie A Pioli è quello che ha abbracciato di più le novità e ha studiato tanto per questo".