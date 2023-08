Caressa: "Mi sembra che il Milan sia un po' indietro nel mettere insieme attacco e difesa... Mercato molto interessante"

vedi letture

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso sui propri canali social sulle big di Serie A: Partiamo con il Napoli che secondo me è davanti a tutti, avendo trattenuto Osimhen; il vantaggio dell'anno scorso garantisce una possibilità in più. Poi la Lazio: acquisti molto sarriani, anche se la rosa è ancora un po' corta per il doppio impegno. Juventus: interessante questo nuovo movimento di Allegri con i terzini che vengono dentro il campo con le ali molto larghe; Kean più titolare di Vlahovic. Milan: campagna acquisti molto interessante, ma tanti giocatori nuovi e ci vorrà del tempo; mi sembra che i rossoneri siano ancora un po' indietro nel mettere insieme attacco e difesa. Si scopre un po' troppo...

Non so come riuscirà a partire, ma sicuramente potrà mettere tutto a posto nel corso dei mesi. Inter: manca ancora qualche gol, ma ha un centrocampo fortissimo con Barella e Frattesi che sono due mezzali straordinarie. Nell'Atalanta molto interessante l'acquisto di De Detelaere: più che trequartista, attaccante. Sarà fatto un grande lavoro fisico su di lui: lo vedrete cambiato dal punto di vista fisico".